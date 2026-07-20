Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, Laura Pausini ha indossato gioielli di alta gamma, tra cui bracciali Tubogas con diamanti e collier di zaffiri, creati da un noto designer di gioielli. La cantante ha scelto di completare il suo look con accessori di lusso, che si sono distinti per la qualità dei materiali e l’artigianalità. I gioielli sono stati mostrati durante l’evento, senza ulteriori dettagli su chi li abbia realizzati.

Laura Pausini ha letteralmente brillato alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. E non solo per la sua esibizione con l’abito tempestato di cristalli. Ma anche grazie a dei gioielli magnifici in oro e diamanti, una creazione de I Gioielli del Sole, lo stesso brand made in Italy che ha realizzato l’anello portafortuna di Sal Da Vinci. Laura Pausini, chi ha creato i suoi gioielli alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. Laura Pausini è stata una delle protagoniste indimenticabili di questo Mondiale che ha visto la vittoria della Spagna. E mentre la Reina Letizia con le figlie Leonor e Sofia hanno dato spettacolo festeggiando la Roja,... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Laura Pausini, bracciali Tubogas con diamanti e collier di zaffiri: chi ha creato i suoi gioielli ai Mondiali

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