Sal Da Vinci indossa un anello di diamanti considerato un portafortuna, che ha portato con sé durante la sua esibizione al Festival di Sanremo e nella performance all’Eurovision 2026. L’anello è un elemento visibile nelle fasi finali delle sue esibizioni e rappresenta un suo oggetto personale. La creazione di tale gioiello non è stata resa pubblica, né sono stati forniti dettagli sui soggetti o le aziende coinvolte nella sua realizzazione.

Sal Da Vinci è inseparabile dalla sua fede. Il gesto con la mano che indica l'anello sulle note finali di Per sempre sì è diventato il simbolo della sua vittoria al Festival di Sanremo e non poteva certo mancare nella coreografia che ha portato all'Eurovision 2026. A creare questo gioiello, ormai diventato iconico, è un'azienda italiana, specializzata nella realizzazione di monili in oro 18 carati e pietre preziose. Sal Da Vinci all'Eurovision, chi ha creato il suo anello Dopo Sanremo, Sal Da Vinci si è portato l'iconico anello a Vienna per l'Eurovision 2026. Anche perché si è trasformato nel suo portafortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci, chi ha creato l’anello di diamanti portafortuna

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SANREMO 2026, SAL DA VINCI SI COMMUOVE DOPO LA STANDING OVATION

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