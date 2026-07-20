Le autorità sanitarie statunitensi hanno ritirato dal mercato lattuga iceberg a causa di un'epidemia di diarrea acuta che ha colpito migliaia di persone. Tuttavia, l'ente di controllo si è scusato, precisando che si trattava di un errore e che al momento non ci sono prove di collegamenti tra la lattuga e i casi di malattia. La situazione ha generato preoccupazione tra i consumatori e le catene di distribuzione.

Un’improvvisa emergenza sanitaria sta scuotendo gli Usa, dove migliaia di persone hanno manifestato una grave forma di diarrea acuta. I primi sospetti degli ispettori sanitari si sono concentrati sulla lattuga fresca, in particolare sulla varietà iceberg comunemente distribuita nelle catene di fast food e nei supermercati. L’FDA, tuttavia, ha poi parlato di “falso positivo”. Il mistero del parassita e l’allarme diarrea L’epidemia è stata scatenata dalla Cyclospora, un insidioso protozoo monocellulare che contamina gli alimenti freschi attraverso acque irrigue infette o manipolazioni igienicamente carenti. I pazienti colpiti accusano forte diarrea, crampi addominali, spossatezza e una progressiva, pericolosa disidratazione che richiede spesso il ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lattuga iceberg ritirata dal mercato negli Usa per l'epidemia di diarrea acuta, ma è un errore: Fda si scusa

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Lettuce Bacteria Outbreak at Taco Bell & Meta's Bacteria Leak — What's True and What Isn't

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La lattuga iceberg dei fast food Taco Bell è collegata all’epidemia di ciclosporiasi negli Usa: l’allerta dell’FDAL’FDA ha avviato un’indagine sulla lattuga iceberg fornita a Taco Bell, collegandola a un’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti.

Epidemia di diarrea acuta: cosa sta succedendo negli USA e come si è diffusa la ciclosporiasiNegli Stati Uniti si sta verificando un aumento di casi di ciclosporiasi, infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis.

Temi più discussi: Allarme alimentare negli Stati Uniti: oltre 1.600 casi di infezione, ritirata la lattuga iceberg; L'epidemia di virus intestinale dei clienti del fast-food, tutta colpa dell'insalata. I sintomi e l'allarme: la scoperta negli Usa; Epidemia di ciclosporiasi negli Usa, infezioni causate da lattuga servita da Taco Bell; Epidemia di ciclosporiasi negli Usa: lattuga di Taco Bell sotto accusa.

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