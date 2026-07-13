Negli Stati Uniti si sta verificando un aumento di casi di ciclosporiasi, infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis. L’infezione provoca numerosi episodi di diarrea acuta e si sta diffondendo su larga scala. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e analizzando le fonti di contagio. Finora non sono stati segnalati decessi legati a questa epidemia. La diffusione sembra essere collegata a specifici alimenti o prodotti alimentari, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento.

Negli Stati Uniti è in corso un’epidemia di ciclosporiasi, un’infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis che sta causando tantissimi episodi di diarrea acuta. Secondo l’ultimo aggiornamento dei Centers for Disease Control and Prevention sono stati confermati 843 casi domestici in 31 Stati, con 86 ricoveri e per ora nessun decesso. Il numero reale di contagi potrebbe però essere più alto: i CDC hanno precisato di essere a conoscenza di oltre 1.500 casi che devono ancora essere confermati. La ciclosporiasi è una malattia intestinale causata da un parassita microscopico, la Cyclospora cayetanensis. L’infezione si contrae ingerendo cibo o acqua contaminati dal parassita e colpisce l’intestino tenue. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Epidemia di diarrea acuta: cosa sta succedendo negli USA e come si è diffusa la ciclosporiasi

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