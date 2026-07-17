La lattuga iceberg dei fast food Taco Bell è collegata all’epidemia di ciclosporiasi negli Usa | l’allerta dell’FDA

L’FDA ha avviato un’indagine sulla lattuga iceberg fornita a Taco Bell, collegandola a un’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti. La catena di fast food ha utilizzato questa verdura, che potrebbe essere alla radice del contagio. Finora non sono stati comunicati numeri ufficiali di casi, ma l’autorità sanitaria sta analizzando i campioni di lattuga per verificare eventuali contaminazioni. La notizia ha portato a un richiamo di prodotti e a un intervento di sicurezza alimentare.

La FDA ha aperto un’indagine sulla lattuga iceberg fornita alla catena di fast food Taco Bell come possibile causa dell’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Iceberg Lettuce Sold At Taco Bell, Grocery Stores Linked To Cyclospora Outbreak

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Temi più discussi: Taco Bell sospende l'uso di lattuga associata a un focolaio di ciclosporosi; La lattuga di Taco Bell fornita da Taylor Farms collegata all'epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti, riporta il Washington Post; Ondata di diarrea, sospetti sull'insalata.

L'indagine sui casi di diarrea esplosiva punta a Taco Bell e a lattuga avariata reddit

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