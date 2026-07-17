La lattuga iceberg dei fast food Taco Bell è collegata all’epidemia di ciclosporiasi negli Usa | l’allerta dell’FDA

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’FDA ha avviato un’indagine sulla lattuga iceberg fornita a Taco Bell, collegandola a un’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti. La catena di fast food ha utilizzato questa verdura, che potrebbe essere alla radice del contagio. Finora non sono stati comunicati numeri ufficiali di casi, ma l’autorità sanitaria sta analizzando i campioni di lattuga per verificare eventuali contaminazioni. La notizia ha portato a un richiamo di prodotti e a un intervento di sicurezza alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La FDA ha aperto un’indagine sulla lattuga iceberg fornita alla catena di fast food Taco Bell come possibile causa dell’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iceberg Lettuce Sold At Taco Bell, Grocery Stores Linked To Cyclospora Outbreak

Video Iceberg Lettuce Sold At Taco Bell, Grocery Stores Linked To Cyclospora Outbreak

Notizie e thread social correlati

Usa: Catena fast-food Taco Bell sotto inchiestaFunzionari sanitari federali e statali stanno indagando su Taco Bell, sospettata di essere collegata a un’epidemia di parassiti che ha colpito...

Ciclosporiasi negli Usa, diarrea tra i sintomi dell'epidemia causata da un parassita: fari su frutta e verduraNegli Stati Uniti si sta diffondendo un’epidemia di ciclosporiasi, infezione intestinale causata da un parassita.

Temi più discussi: Taco Bell sospende l'uso di lattuga associata a un focolaio di ciclosporosi; La lattuga di Taco Bell fornita da Taylor Farms collegata all'epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti, riporta il Washington Post; Ondata di diarrea, sospetti sull'insalata.

taco bell la lattuga iceberg deiIscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareLe indagini di CDC e FDA hanno individuato nella lattuga fornita a Taco Bell l'origine del principale focolaio di Cyclospora ... ilfattoalimentare.it

taco bell la lattuga iceberg deiLa lattuga iceberg dei fast food Taco Bell è collegata all’epidemia di ciclosporiasi negli Usa: l’allerta dell’FDALa FDA ha aperto un’indagine sulla lattuga iceberg fornita alla catena di fast food Taco Bell come possibile causa dell’epidemia di ciclosporiasi negli ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web