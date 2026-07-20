Il fratello di Borsellino ha commentato che la strage di via D’Amelio e quella di due mesi prima di Capaci rappresentano il culmine di un disegno eversivo volto a piegare le istituzioni democratiche e la libertà degli italiani. Nel frattempo, la replica di un partito politico ha acceso una sfida sull’eredità politica di quegli eventi, evidenziando come il capitolo più difficile di quella storia sia più semplice da comprendere rispetto alle interpretazioni e ai commenti che ancora circolano.

Canè Alla fine, quel capitolo tragico della storia italiana, è molto più semplice da leggere di come viene raccontato. E soprattutto commentato. La strage di via D’Amelio e quella due mesi prima di Capaci hanno rappresentato "il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani". Parole definitive, ieri, del presidente Mattarella. L’epoca delle stragi fu esattamente questo: un braccio di ferro a suon di tritolo tra la mafia e lo Stato. E quella volta vinse lo Stato. Però in tanti persero la vita. Il 19 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la moglie Francesca, e tre uomini di scorta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’attentato a Borsellino. Il fratello e la replica di FdI. Sfida sull’eredità politica

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Temi più discussi: Borsellino, 34 anni fa la strage di via D'Amelio. Palermo ricorda il magistrato e la scorta; Strage via D’Amelio, Mattarella: Disegno eversivo è stato sconfitto; Balsamo: L’attentato a Borsellino fu un atto di guerra contro lo Stato; Forlì ricorda Paolo Borsellino e le vittime dell'attentato di mafia di via d'Amelio.

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Mattarella e l’omaggio a Borsellino: Il disegno eversivo venne sconfittoUna strage che ha segnato in profondità la coscienza del Paese e che era il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà ... ilmessaggero.it

Attentato a Paolo Borsellino: dall’archivio di La7 lo speciale su Via D'Amelio con le prime immagini della strageSono le ore 16:58 di 34 anni fa quando al civico 19 di via D’Amelio, a Palermo, si consuma uno dei fatti di cronaca che segnano la storia d’Italia. Dopo la strage di Capaci contro Giovanni Falcone, an ... tg.la7.it