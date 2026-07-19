Salvatore Borsellino fratello di Paolo attacca Meloni e FdI critiche alla gestione dell' antimafia | la replica

Notizia in breve

Il 19 luglio 1992, a Palermo, un attentato mafioso ha causato la morte del magistrato Paolo Borsellino e di cinque persone della sua scorta. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato, ha criticato pubblicamente la gestione dell’antimafia da parte del governo, in particolare di Meloni e del suo partito. La replica del governo non si è fatta attendere. La polemica riguarda le modalità di contrasto alla mafia e le politiche adottate dall’attuale amministrazione.