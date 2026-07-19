Salvatore Borsellino fratello di Paolo attacca Meloni e FdI critiche alla gestione dell' antimafia | la replica

Da virgilio.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 luglio 1992, a Palermo, un attentato mafioso ha causato la morte del magistrato Paolo Borsellino e di cinque persone della sua scorta. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato, ha criticato pubblicamente la gestione dell’antimafia da parte del governo, in particolare di Meloni e del suo partito. La replica del governo non si è fatta attendere. La polemica riguarda le modalità di contrasto alla mafia e le politiche adottate dall’attuale amministrazione.

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Il 19 luglio 1992, in via D’Amelio a Palermo, un attentato mafioso uccise il magistrato Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta. Nel giorno del 34esimo anniversario della strage, il fratello Salvatore Borsellino va all’attacco del governo Meloni e di Fratelli d’Italia, accusandoli di star smontando l’impianto antimafia voluto da Falcone e Borsellino. Dalla premier arriva una risposta indiretta con un post in cui ricorda le parole di apprezzamento della figlia Lucia Borsellino per il lavoro della Commissione parlamentare antimafia. Salvatore Borsellino attacca il governo Meloni Oggi, 19 luglio, cade il 34esimo anniversario della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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L'appello di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino. Stanno attaccando la Costituzione.

Video L'appello di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino. Stanno attaccando la Costituzione.

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