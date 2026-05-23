A 34 anni dalla strage di Capaci, si sono svolte cerimonie commemorative. Il presidente della Repubblica ha ricordato che l’eredità di giudici uccisi rappresenta un patrimonio etico della democrazia. La strage, avvenuta con un’esplosione, ha avuto un impatto duraturo sulla storia nazionale. Le commemorazioni si sono svolte in diverse località, con eventi pubblici e momenti di riflessione. Non sono stati riportati dettagli su partecipanti o interventi specifici.

Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di Capaci evento che ha segnato, in maniera indelebile, la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del Paese. Una strage che ha rappresentato un punto di non ritorno, uno spartiacque tra un “prima e un dopo”, cambiando profondamente il modo di intendere il valore della legalità, della giustizia e dell’impegno civile contro ogni forma di criminalità mafiosa. A distanza di oltre tre decenni, la straordinaria partecipazione istituzionale, civile e associativa alle iniziative commemorative testimonia quanto il sacrificio, del Giudice Giovanni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strage di Capaci, commemorazione a 34 anni dall'attentato. Mattarella: "Eredità di Falcone e Borsellino è patrimonio etico della democrazia"

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