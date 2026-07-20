L’Aston Villa prende Joao Gomes dai Wolves mentre continua la revisione del centrocampo
L’Aston Villa ha acquisito il centrocampista brasiliano Joao Gomes dai Wolves per 34 milioni di sterline. Gomes, nazionale brasiliano, si è distinto durante la scorsa stagione, anche se la squadra di provenienza è retrocessa nella massima serie. La società sta continuando a rivedere la composizione del centrocampo e ha completato il trasferimento di Gomes, che si unisce al club in questa sessione di mercato.
2026-07-20 12:45:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Aston Villa ha rafforzato il proprio centrocampo con l’acquisto di Joao Gomes dai Wolves. Il Villa ha pagato una somma iniziale di 34 milioni di sterline per il nazionale brasiliano, che ha impressionato al Molineux nonostante la retrocessione dalla massima serie la scorsa stagione. Gomes ha collezionato 130 presenze con il club Black Country, segnando sette volte, dopo essersi unito al club per ragazzi del Flamengo nel 2023. Lascia Molineux con il brillante appoggio del direttore tecnico del club Matt Jackson. Jackson ha detto al sito ufficiale dei Wolves: “Joao merita tutto ciò che ottiene dal gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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