L’Aston Villa prende Joao Gomes dai Wolves mentre continua la revisione del centrocampo

Notizia in breve

L’Aston Villa ha acquisito il centrocampista brasiliano Joao Gomes dai Wolves per 34 milioni di sterline. Gomes, nazionale brasiliano, si è distinto durante la scorsa stagione, anche se la squadra di provenienza è retrocessa nella massima serie. La società sta continuando a rivedere la composizione del centrocampo e ha completato il trasferimento di Gomes, che si unisce al club in questa sessione di mercato.