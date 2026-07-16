Aston Villa accordo totale per Joao Gomes | operazione da 38 milioni e visite mediche già in corso

Notizia in breve

L'Aston Villa ha raggiunto un accordo da 38 milioni di euro per l'acquisto di João Gomes. Le visite mediche sono già in corso e il centrocampista sarà presto un nuovo giocatore della squadra. Gomes è considerato uno dei profili più dinamici e intensi della Premier League, con particolare attenzione alle capacità di recupero palla. La trattativa si è conclusa positivamente, e il trasferimento è in fase di finalizzazione.