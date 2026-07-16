Aston Villa accordo totale per Joao Gomes | operazione da 38 milioni e visite mediche già in corso
L'Aston Villa ha raggiunto un accordo da 38 milioni di euro per l'acquisto di João Gomes. Le visite mediche sono già in corso e il centrocampista sarà presto un nuovo giocatore della squadra. Gomes è considerato uno dei profili più dinamici e intensi della Premier League, con particolare attenzione alle capacità di recupero palla. La trattativa si è conclusa positivamente, e il trasferimento è in fase di finalizzazione.
Aston Villa, colpo João Gomes: accordo da 38 milioni e visite mediche già avviate. Le ultimissime notizie. L’Aston Villa piazza un colpo importante a centrocampo e si prepara ad accogliere João Gomes, uno dei profili più interessanti della Premier League per dinamismo, intensità e capacità di recupero palla. Il club di Birmingham ha infatti raggiunto un accordo completo con il Wolverhampton per il trasferimento del centrocampista brasiliano, definendo un’operazione dal valore complessivo di 38 milioni di sterline. Lo riporta Fabrizio Romano Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’intesa tra le... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie e thread social correlati
Milan, accordo totale per Gonçalo Ramos: il giocatore ha già svolto le visite medicheIl Milan ha concluso l’accordo per Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in uscita dal Paris Saint-Germain.
UFFICIALE - Milan, accordo totale per Gonçalo Ramos: il giocatore ha già svolto le visite medicheIl Milan ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in uscita dal Paris Saint-Germain.
Temi più discussi: Colpo di scena Atta: la Fiorentina supera Juventus, Milan e Aston Villa, accordo con l'Udinese; Ma quindi dove giocherà Johan Manzambi?; L'Arsenal si trova di fronte a un ostacolo di 130 milioni di sterline per Morgan Rogers: l'ambizione e la scommessa di Mikel Arteta.; Roma, Dybala rinnova: accordo totale.
Beffato il #Newcastle, Johan #Manzambi vola all' #AstonVilla. Intesa verbale raggiunta con il #Freiburg per una cifra leggermente superiore ai 60 milioni di euro. Accordo totale anche con lo svizzero per un contratto a lungo termine. #Calciomercato #Tr x.com
Gli dicevano che era inaffidabile. Il calcio, per tanto tempo, gli ha regalato più delusioni che soddisfazioni. Tante panchine. Tante critiche. Ovunque sia andato. Ha giocato poco in Germania con l'Ingolstadt. Idem all'Aston Villa, in Championship, dove ha finito p facebook
Joao Gomes vola all'Aston Villa per oltre 40 milioni: accordo totale con i WolvesJoao Gomes sarà un nuovo giocatore dell'Aston Villa: tutto fatto per il brasiliano del Wolverhampton per circa 45 milioni di euro ... msn.com
L'Aston Villa chiude il più importante contratto di sponsorizzazione nella sua storia con Visit RwandaL'Aston Villa è lieto di annunciare Visit Rwanda come nuovo Principal Partner, Official Tourism Partner e Official Coffee Provider del club. Il marchio Visit Rwanda comparirà sulla parte frontale dell ... msn.com