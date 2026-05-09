L’Atletico Madrid si avvicina a Joao Gomes

L’Atletico Madrid avrebbe avanzato un’offerta per il centrocampista brasiliano Joao Gomes, secondo quanto riportato da una fonte inglese. La trattativa sarebbe in fase avanzata e coinvolgerebbe un possibile trasferimento nelle prossime settimane. La notizia è stata diffusa da un sito britannico, che ha fornito dettagli sull’interesse del club spagnolo e sulle trattative in corso. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora dai club coinvolti.

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Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo Ben Jacobs, l’Atletico Madrid è vicino a un accordo per ingaggiare il centrocampista del Wolverhampton Wanderers Joao Gomes. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro, con quattro anni rimasti di contratto al Molineux. L’Atletico ha inizialmente preso di mira Gomes a gennaio per sostituire Conor Gallagher, che è partito per unirsi al Tottenham Hotspur con un contratto da 40 milioni di euro, ma i Wolves hanno rifiutato di vendere a metà stagione, nutrendo ancora speranze di sopravvivenza in Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Atlético de Madrid abre negociações pelo volante João Gomes, do Wolverhampton. Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Napoli, sfuma Joao Gomes: accordo raggiunto con l’Atletico Madrid, le cifre È Joao Gomes il nuovo AnguissaLa Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampo del Napoli è il reparto dove Conte e Manna dovranno intervenire con più decisione in estate. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; Champions: 1-0 all'Atletico Madrid, l'Arsenal va in finale; Arsenal - A. Madrid (1-0) Champions League 2025; Atletico Madrid-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: Colchoneros all’assalto del fortino EmiratesArsenal-Atletico Madrid è una semifinale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Atletico Madrid, Simeone: Arsenal con più potere finanziario, non conta il rigore non dato a GriezmannDiego Pablo Simeone commenta la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Arsenal, che si qualifica così in finale di Champions League. L'allenatore argentino dell'Atletico Madrid ha dichiarato nel dopo-partit ... calciomercato.com Il #ManchesterUnited vuole prima raggiungere accordo su ingaggio con entourage di #Ederson che l’Atletico Madrid aveva raggiunto da mesi prima di trovare ostacoli (fin qui non superati) sulla valutazione del cartellino x.com Discussione partita: Arsenal FC vs Atletico Madrid Risultato live | UEFA Champions League 25/26 | 5 maggio 2026 reddit