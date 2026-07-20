Una turista straniera è stata arrestata all’aeroporto di Gran Canaria mentre cercava di partire, con un conto di 2.483 euro non saldato presso un hotel locale. La donna è stata fermata dagli agenti della Polizia Nazionale prima di imbarcarsi sul volo, accusata di truffa. L’arresto è avvenuto poco prima che lasciasse l’isola, dove aveva soggiornato presso la struttura alberghiera.

Stava per lasciare Gran Canaria quando è stata fermata dagli agenti della Polizia Nazionale all’aeroporto. Una turista straniera è stata arrestata con l’accusa di truffa dopo che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe trascorso undici notti in un hotel del comune di San Bartolomé de Tirajana, nel sud dell’isola, senza pagare il conto finale di 2.483 euro. A riferire i dettagli della vicenda è l’emittente spagnola Cadena SER, che cita la Polizia Nazionale. La donna soggiornava nella struttura insieme a un altro adulto e a un minore, con una prenotazione effettuata direttamente attraverso il sito dell’hotel, con una carta di credito data come garanzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lascia l’hotel a Gran Canaria con un conto di 2.483 euro da pagare, va in aeroporto e prova a partire: turista arrestata con l’accusa di truffa

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TIPPING ON HOLIDAY… Are Tourists Getting It WRONG!

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