Si infuria per il conto da 145 euro dopo la cena di pesce dà una testata al ristoratore e va via senza pagare

Dopo aver ricevuto un conto di 145 euro per una cena di pesce, un cliente ha reagito con violenza, colpendo il ristoratore con una testata. Successivamente, ha lasciato il locale senza saldare il conto. La cena era per due persone e il cliente ha considerato il conto troppo elevato. L'episodio si è verificato in un ristorante, dove il cliente ha reagito in modo aggressivo e si è allontanato senza pagare.

Una cena di pesce in due al ristorante, poi arriva il conto giudicato “troppo salato”, seguono momenti concitati e ad avere la peggio è il ristoratore che si becca una testata dal cliente che fugge senza pagare.È accaduto in un ristorante di Roseto degli Abruzzi (Teramo) dove una lite è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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