All’aeroporto di Orio con 74 ovuli di cocaina ed eroina | arrestata passeggera in arrivo da Bruxelles

Un passeggero in arrivo dall’aeroporto di Bruxelles è stato arrestato dopo il ritrovamento di 74 ovuli di cocaina ed eroina nascosti nel suo bagaglio. I controlli di routine effettuati durante le operazioni di sicurezza hanno portato al sequestro delle sostanze stupefacenti. La persona è stata fermata e condotta in commissariato per le procedure di rito. Le autorità continuano a monitorare le attività di frontiera per contrastare il traffico illecito.

Orio al Serio. Nell’ambito dei controlli quotidiani volti alla repressione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti all’aeroporto di Orio al Serio, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della guardia di finanza di Bergamo hanno arrestato una passeggera che trasportava nello stomaco 74 ovuli, di cui 16 di cocaina e 58 di eroina. L’attività trae origine da una segnalazione pervenuta dalla Direzione Antifrode – Ufficio Investigazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La 44enne di origine nigeriana, residente a Torino e titolare di un bar, era in arrivo dall’aeroporto Charleroi-Bruxelles dopo un brevissimo soggiorno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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