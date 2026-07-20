BEVANDE che parlano della Sicilia e partono dalla Sicilia alla "conquista" del mondo. Fondata nel 1953, Polara, storico marchio simbolo dell’eccellenza mediterranea, presenta la nuova edizione limitata " Infiorata di Noto 2026 ", una collezione di bottiglie d’autore che celebra uno degli eventi più iconici della cultura italiana e lo trasforma in un’esperienza capace di parlare al mondo. Polara, con i suoi 15,8 milioni di euro di fatturato fatti registrare nel 2025 (+10% rispetto all’anno precedente) grazie al lavoro di 32 addetti, si è confermata come "ambasciatrice della sicilianità" nel mondo, con una quota pari al 30% per l’export realizzato in Europa e fuori dai confini del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’arte siciliana decora le bottiglie. Polara lancia la collezione con i fiori di Noto

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