Low cost autobiografico | Bad Bunny lancia una collezione con Zara e veste l'Estate 2026

Da iodonna.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante noto come Bad Bunny ha annunciato una collaborazione con il marchio di abbigliamento Zara, creando una collezione low cost. La linea sarà disponibile in vista dell’estate 2026 e comprenderà capi di abbigliamento accessibili per un pubblico ampio. La notizia circolava già da tempo, e ora è stata ufficializzata, confermando le voci precedenti senza modifiche o aggiunte inattese. La collaborazione tra il cantante e il marchio di moda si inserisce in un progetto che mira a proporre stile e convenienza.

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E ra nell’aria, e forse proprio per questo la notizia arriva più come una conferma che come una sorpresa. Dopo i custom look indossati al Super Bowl e al Met Gala 2026, Bad Bunny e Zara presentano ufficialmente BENITO ANTONIO, una capsule collection nata dallo stile personale e all’identità creativa dell’artista portoricano. Si può indossare il tempo? Bad Bunny ci ha provato al Met Gala 2026 X Un progetto che arriva in un momento già caldissimo per Bad Bunny: che tra red carpet ed eventi mondani, si prepara anche a un tour mondiale che passerà anche dall’Italia, il 18 luglio, all’Ippodromo di Milano. Cosa indossare ai suoi concerti (e non solo): la nuova collezione in collab con Zara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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