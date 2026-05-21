Low cost autobiografico | Bad Bunny lancia una collezione con Zara e veste l'Estate 2026

Il cantante noto come Bad Bunny ha annunciato una collaborazione con il marchio di abbigliamento Zara, creando una collezione low cost. La linea sarà disponibile in vista dell’estate 2026 e comprenderà capi di abbigliamento accessibili per un pubblico ampio. La notizia circolava già da tempo, e ora è stata ufficializzata, confermando le voci precedenti senza modifiche o aggiunte inattese. La collaborazione tra il cantante e il marchio di moda si inserisce in un progetto che mira a proporre stile e convenienza.

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