Castello Svevo di Bari arte e devozione per San Nicola | in mostra le Bottiglie della Manna

Al Castello Svevo di Bari si tiene una mostra dedicata alle Bottiglie della Manna, simbolo di devozione per San Nicola. Sono esposte quattordici bottiglie dipinte a mano, che secondo la tradizione conservano la manna del santo. Queste bottiglie, appartenute a un’antica tradizione religiosa, sono finite nel circuito dell’illegalità e sono state recuperate nel 1995 grazie a un sequestro effettuato dal Nucleo competente.

Intrecci tra arte e devozione per un inedito racconto di bellezza. Quattordici bottiglie dipinte a mano, scrigni destinati secondo la tradizione a custodire la manna di San Nicola, finite nel circuito dell’illegalità e poi recuperate grazie a un sequestro effettuato nel 1995 dal Nucleo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pasqua a Bari tra arte e cultura: dal Margherita al castello svevo, mostre e musei da visitareRestano aperti luoghi della cultura e spazi espositivi (anche con ingresso gratuito): dalle dive del cinema ai tesori archeologici della città, ecco... Leggi anche: Nella Corte Bianchi Dottula di Bari Vecchia la mostra d'arte "Miracula. San Nicola nell'iconografia europea" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia; Castello Svevo di Bari, I due Re porta i visitatori nel XIII secolo; I due Re al Castello Svevo di Bari per rivivere il XIII secolo tra Svevi e Angioini; Quando Bari aveva I due re: ritorno al XIII secolo al Castello svevo con rievocazione storica e giochi. Il Castello Svevo di Bari rivive il XIII secolo con I due Re tra Svevi e AngioiniBARI - Il Castello Svevo di Bari si prepara a fare un salto indietro nel tempo con I due Re, evento storico-ricostruttivo in programma domenica 3 maggio, dedicato al XIII secolo e alle dominazioni c ... giornaledipuglia.com ANITA GUARNIERI Bari, nuova direttrice al Castello Svevo: Anita Guarnieri alla guida per i prossimi quattro anniBARI – È l’architetto Anita Guarnieri la nuova direttrice del Castello Svevo di Bari, istituto afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia. L’incarico, della durata di quattro anni, è st ... statoquotidiano.it Vito Leccese. . Sono stato nel castello svevo per incontrare i ragazzi della Militia Sancti Nicolai, un gruppo di timpanisti e sbandieratori, tutti originari di Barivecchia, che parteciperanno al prossimo corteo di San Nicola. Sappiamo che è un momento particolare - facebook.com facebook Una della tante icone della splendida #Calabria: Castello normanno-svevo di Roseto Capo Spulico (CS), fu prima monastero poi fortezza normanna (1067) e infine residenza federiciana. Il castello probabilmente era una delle tante sedi templari. #arte #medio x.com