L' Argentina può agganciare l' Italia la Spagna sogna il bis | tutti i vincitori dei Mondiali

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Brasile guida la classifica dei paesi con più titoli mondiali, con cinque vittorie. L'Argentina si avvicina, potendo raggiungere l'Italia, mentre la Spagna mira a conquistare il suo secondo titolo. La lista include tutte le nazionali che hanno vinto almeno una volta il torneo, evidenziando i record storici del calcio internazionale. La competizione si svolge ogni quattro anni e vede le nazionali più competitive del mondo cercare di aggiudicarsi il trofeo più ambito.

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