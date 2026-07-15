Durante la semifinale dei Mondiali 2026, l’Argentina ha recuperato da uno svantaggio iniziale contro l’Inghilterra, vincendo 2-1. La partita si è svolta allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta. L’Argentina ha segnato due gol nel secondo tempo, ribaltando il risultato e qualificandosi per la finale. La partita si è conclusa con il team sudamericano che ha superato gli avversari in rimonta.

L’Argentina non muore mai e si inventa una nuova rimonta surreale, ribaltando l’Inghilterra in extremis e vincendo per 2-1 la seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026 andata in scena sul terreno di gioco della Mercedez-Benz Stadium di Atlanta. La selezione albiceleste campione del mondo in carica sfiderà la Spagna domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford per inseguire il secondo titolo iridato consecutivo ed il quarto complessivo della sua storia. Quarant’anni dopo l’iconico match della doppietta di Diego Armando Maradona a Città del Messico (in quel caso era un quarto di finale), è di nuovo 2-1 ai Mondiali tra Argentina ed Inghilterra anche se il copione odierno è stato totalmente diverso da quello del 1986. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mondiali 2026, l’Argentina supera in rimonta l’Inghilterra e vola in finale! Messi sogna il bis

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Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: l'Albiceleste rimonta da 0-2 e vola ai quarti

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