Mondiali 2026 alle 21 la finale Spagna-Argentina Messi vuole il bis | Scriviamo la storia – La diretta

La finale del Mondiale di calcio 2026 si disputerà domenica 19 luglio alle 21, tra Spagna e Argentina. La competizione, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, si conclude con questa partita decisiva. Messi punta a vincere il suo secondo titolo mondiale, mentre entrambe le squadre cercano di conquistare il trofeo. La finale sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo.

Ci siamo. Domenica 19 luglio alle 21 si chiude il Mondiale di calcio 2026 ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico con la finale tra Spagna e Argentina. In palio a New York nell’ultimo atto tra la Roja e l’ Albiceleste c’è l’ambita Coppa del Mondo, ma pure inediti anelli su misura per i giocatori e un ricco montepremi per la federazione vincente. I media di tutto il mondo presentano il match come una sfida spettacolare tra il campione senza tempo Lionel Messi, sulla via del tramonto (39 anni), e quello emergente Lamine Yamal (19), stelle sbocciate entrambe nel Barcellona. Ma a decidere la partita potrebbero essere altri solisti, o magari – in caso di prolungata parità – la lotteria dei rigori. 🔗 Leggi su Open.online

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Mondiali, Vini sarà l'arbitro della finale Spagna-Argentina

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