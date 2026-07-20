L’Argentina ha dato il grande esempio con gli sforzi per la Coppa del Mondo sostiene Scaloni

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionel Scaloni ritiene che l’Argentina abbia dato un “grande esempio al nostro popolo e al nostro Paese”, nonostante la sua prestazione deludente nella finale della Coppa del Mondo. Ferran Torres ha segnato il gol fondamentale della Spagna che ha battuto l’Argentina 1-0 al New York New Jersey Stadium. In un incontro frammentario, la Spagna è stata la squadra dominante, con 20 tiri, 12 in porta e creando occasioni per un valore di 1,94 gol previsti, oltre ad avere due gol annullati, su entrambi i lati del gol vincente di Torres al 106? nei tempi supplementari. L’Argentina, al contrario, è riuscita a realizzare solo due tentativi, il primo dei quali è arrivato da Lionel Messi al 117?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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