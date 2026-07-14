Harry Kane ha definito la semifinale della Coppa del Mondo dell’Inghilterra “grande quanto mai” prima della partita contro l’Argentina. La dichiarazione è stata diffusa sui social, dove sono nate discussioni e critiche. La partita si svolgerà in un momento di grande attesa, con i tifosi che seguono con attenzione ogni aggiornamento. La semifinale rappresenta un momento cruciale per la nazionale inglese, che si prepara a sfidare una delle favorite del torneo.

2026-07-14 20:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Harry Kane ha descritto la semifinale di Coppa del Mondo dell’Inghilterra contro l’Argentina come “grande quanto mai”, ma insiste che i Tre Leoni non possono lasciarsi distrarre dalla storia e dalle emozioni che circondano una delle rivalità più feroci del calcio. Mercoledì l’Inghilterra affronterà i campioni del mondo in carica per un posto nella finale della Coppa del Mondo, con la squadra di Thomas Tuchel che punta a raggiungere la terza finale di un torneo importante in quattro tentativi e ad arrivare a una vittoria dalla fine dei 60 anni di attesa per la gloria della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kane sostiene che la semifinale della Coppa del Mondo dell’Inghilterra sia “grande quanto mai” prima della resa dei conti con l’Argentina

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