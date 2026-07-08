Scaloni non ha mai dubitato dell’Argentina nella straordinaria rimonta della Coppa del Mondo

Lionel Scaloni ha dichiarato di aver sempre creduto che l’Argentina potesse recuperare, anche quando la squadra si trovava sotto 2-0 contro l’Egitto negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Non ha mai avuto dubbi sulla possibilità di invertire il risultato. La squadra ha poi rimontato e vinto la partita, ma Scaloni ha mantenuto una posizione di fiducia durante tutto l’incontro.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionel Scaloni ha ribadito di aver sempre creduto che l’Argentina potesse cambiare la situazione nonostante si fosse trovata sotto 2-0 contro l’Egitto negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. L’Argentina puntava a diventare il primo campione in carica a uscire dal torneo in questa fase dai tempi dell’Italia nel 1986, dopo essere stato stordito dagli avversari. Yasser Ibrahim ha portato l’Egitto in vantaggio al 15? prima che Mostafa Zico, che aveva visto un gol precedente annullato dal VAR, finisse oltre Emiliano Martinez al 67?. Tuttavia, l’Argentina ha risposto con due gol nell’arco di quattro minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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