L' annuncio di Vergara a Dimaro | Manca poco al rinnovo
Il calciatore classe 2003 ha annunciato a Dimaro che il rinnovo di contratto con il club è vicino. L’annuncio è stato fatto nella sede del ritiro della squadra. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del nuovo accordo o sui termini economici. La conferma del prolungamento arriva prima dell’inizio della nuova stagione, mentre il giocatore si prepara a partecipare alle attività di preparazione con il team.
Nella sede del ritiro azzurro, il talento classe 2003 anticipa il prolungamento di contratto con il club". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Napoli, aggiornamenti dal ritiro di Dimaro: stop per Lucca, out Politano e VergaraDurante il ritiro di Dimaro, il Napoli ha registrato l’assenza di Lucca, Politano e Vergara a causa di infortuni.
Vergara, rinnovo fino al 2031: accordo raggiuntoL'accordo tra Antonio Vergara e il Napoli è stato raggiunto e il rinnovo del contratto durerà fino al 2031.
Temi più discussi: Napoli, arriva il rinnovo per Vergara: l'annuncio dell'agente; Vergara-Napoli, accordo per il rinnovo fino al 2031: le news di calciomercato; Calciomercato Napoli, l'agente di Vergara: Rimarrà sicuramente in azzurro. De Laurentiis è un signore; BREAKING - Agente Vergara: Decisione presa sul suo futuro al Napoli! De Laurentiis è un signore.
Buone notizie da Dimaro, doppio rientro in gruppo ? Vergara e Politano sono tornati a disposizione dopo aver saltato il lavoro in gruppo della domenica: entrambi sono di nuovo a disposizione di Mister Allegri #sscnapoli #ritirodimaro #calcionapoli x.com
L'annuncio di Mario Giuffredi sul futuro di Antonio Vergara! Dopo il decisivo vertice di mercato andato in scena con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, l'agente Mario Giuffredi ha fatto chiarezza sul futuro di Vergara facebook
Vergara e il rinnovo con il Napoli: le parole che esaltano i tifosiCos'è il Napoli per me? Casa. Antonio Vergara si lancia in una vera e propria dichiarazione d'amore verso il club azzurro. Dal ritiro di Dimaro il fantasista parla del suo futuro. È dura sentirsi p ... corrieredellosport.it
L'annuncio di Vergara a Dimaro: Manca poco al rinnovoAlcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero.it
Voglio imparare l'arabo!!! reddit