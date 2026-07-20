L' annuncio di Vergara a Dimaro | Manca poco al rinnovo

Il calciatore classe 2003 ha annunciato a Dimaro che il rinnovo di contratto con il club è vicino. L’annuncio è stato fatto nella sede del ritiro della squadra. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del nuovo accordo o sui termini economici. La conferma del prolungamento arriva prima dell’inizio della nuova stagione, mentre il giocatore si prepara a partecipare alle attività di preparazione con il team.

Nella sede del ritiro azzurro, il talento classe 2003 anticipa il prolungamento di contratto con il club". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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