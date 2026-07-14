Vergara rinnovo fino al 2031 | accordo raggiunto

L'accordo tra Antonio Vergara e il Napoli è stato raggiunto e il rinnovo del contratto durerà fino al 2031. Sebbene non sia ancora stato ufficializzato, si prevede che il comunicato del club venga divulgato a breve. Vergara continua a essere un elemento chiave per il futuro della squadra, con l'intesa ormai definita tra le parti.

Antonio Vergara è sempre più al centro del futuro del Napoli. Il rinnovo non è ancora ufficiale, ma l’intesa è ormai stata raggiunta e il comunicato del club dovrebbe arrivare a breve. Il passaggio decisivo è arrivato dopo l’incontro tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi. Un vertice atteso, chiuso con esito positivo e con un brindisi che ha certificato il superamento degli ultimi ostacoli. Secondo Corriere dello Sport, le parti hanno trovato un accordo di massima che soddisfa tutti. Il Napoli voleva blindare Vergara e il giocatore ha ricevuto garanzie importanti sul ruolo che avrà nel progetto azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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FUTURO BLINDATO! C'è l'accordo verbale!

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