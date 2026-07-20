Dopo la sconfitta dell'Argentina in finale del Mondiale contro la Spagna, il centro di Buenos Aires è stato teatro di violenti scontri tra tifosi e polizia. Durante gli incidenti sono stati lanciati bottiglie, pietre e lacrimogeni, con le forze dell’ordine che hanno risposto con cariche. La situazione è degenerata in un clima di tensione, con le strade che si sono riempite di oggetti e polvere da lacrimogeni. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o arresti.

Dopo la sconfitta dell’Argentina in finale del Mondiale contro la Spagna, il centro di Buenos Aires è degenerato in lunghi scontri tra tifosi e forze dell'ordine, con lanci di bottiglie, pietre, lacrimogeni e cariche. Almeno 12 le persone arrestate. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Lanci di bottiglie e pietre: violenti scontri a Buenos Aires tra tifosi e polizia

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