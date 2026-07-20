Lamborghini rallenta la catena di montaggio | Così preserviamo l’artigianalità

Lamborghini ha annunciato un rallentamento della produzione sulla sua catena di montaggio, spiegando che questa decisione serve a preservare l’artigianalità del prodotto. Gli operai in divisa aziendale sono stati avvistati sorridenti durante un passaggio di routine, con il presidente e amministratore delegato presente tra loro. La modifica al ritmo di produzione è stata comunicata ufficialmente come una misura temporanea.

"BUONGIORNO presidente. Buongiorno direttore". Gli operai in livrea Lamborghini sorridono al passaggio del nostro drappello. In testa Stephan Winkelmann, presidente e ad della celebre fabbrica di auto di lusso di Sant’Agata Bolognese. Al suo fianco Ranieri Niccoli, chief manufacturing officer che fa da Cicerone. Winkelmann saluta, parla con chi si avvicina, poi si volta a precisare che l’accoglienza non era organizzata. "Non conviene, scherza? Al di là dei report, in questi anni è proprio dalla reazione spontanea dei dipendenti al mio passaggio che ho capito come stesse davvero l’azienda". Lo stato di grazia di oggi, d’altronde si riflette nei numeri: 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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