Osvaldo Bagnoli, ex allenatore, è noto per aver vinto lo scudetto con il Verona nel 1985. Prima di diventare tecnico, lavorava in una catena di montaggio. La sua carriera nel calcio iniziò come giocatore, poi come allenatore, raggiungendo il massimo traguardo nel campionato italiano. La vittoria con il Verona rimane il suo risultato più celebre. Bagnoli ha avuto un passato da operaio prima di dedicarsi completamente al calcio.

Milano, 17 luglio 2026 – È persino un peccato che Osvaldo Bagnoli, grande eroe proletario di un calcio che non c’è più, rischi di essere ricordato soltanto per lo scudetto del Verona. Beninteso, appartiene legittimamente alla storia l’impresa tricolore della squadra della città di Giulietta e Romeo. Correva l’anno 1985 e gli scaligeri, appunto allenati da Bagnoli, si misero dietro in serie A la Juventus del francese Platini, l’Inter del tedesco Rummenigge, il Napoli dell’argentino Maradona. Come dire nel presente Mbappé, Messi, Yamal, Bellingham. Perché allora, in un tempo che oggi è persino vietato immaginare, il calcio italiano era frequentato dai più grandi assi della pedata, che da ogni angolo del pianeta si davano appuntamento nel Bel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Osvaldo Bagnoli, il mister operaio. Dalla catena di montaggio allo scudetto da favola

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