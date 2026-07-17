Osvaldo Bagnoli, noto come eroe del calcio operaio, è ricordato soprattutto per lo scudetto vinto con il Verona. La sua carriera ha avuto anche un inizio umile, con un lavoro in una catena di montaggio prima di diventare allenatore. La sua storia rappresenta un percorso dal lavoro manuale al successo sportivo, ma rischia di essere ricordato solo per quella vittoria, trascurando le sue origini e il percorso fatto per raggiungerla.

Milano, 17 luglio 2026 – È persino un peccato che Osvaldo Bagnoli, grande eroe proletario di un calcio che non c’è più, rischi di essere ricordato soltanto per lo scudetto del Verona. Beninteso, appartiene legittimamente alla storia l’impresa tricolore della squadra della città di Giulietta e Romeo. Correva l’anno 1985 e gli scaligeri, appunto allenati da Bagnoli, si misero dietro in serie A la Juventus del francese Platini, l’Inter del tedesco Rummenigge, il Napoli dell’argentino Maradona. Come dire nel presente Mbappé, Messi, Yamal, Bellingham. Perché allora, in un tempo che oggi è persino vietato immaginare, il calcio italiano era frequentato dai più grandi assi della pedata, che da ogni angolo del pianeta si davano appuntamento nel Bel Paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bagnoli, il mister operaio. Dalla catena di montaggio allo scudetto da favola

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Si parla di: Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello Scudetto che ha fatto la storia a Verona.

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