Un residente di Pesaro è stato denunciato a Pioraco, borgo montano della provincia di Macerata, per favoreggiamento della prostituzione. La polizia ha scoperto un alloggio trasformato in casa squillo, dove si svolgevano incontri a luci rosse organizzati online. L’immobile era stato adattato per accogliere clienti, con dettagli che suggeriscono un’attività di prostituzione gestita da terzi. La scoperta è avvenuta durante controlli sul territorio.

PIORACO Residente a Pesaro è finito nei guai a Pioraco, incantevole borgo montano della provincia di Macerata nonchè meta di tantissimi turisti, denunciato per favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe infatti organizzato un giro di incontri a luci rosse all'interno di una abitazione di Pioraco che era nelle sue disponibilità. La ricostruzione A scoprire il tutto sono stati i carabinieri, che hanno denunciato l’uomo, un romeno di 38 anni. L’indagine porta la firma dei militari dell’Arma della locale stazione, insieme ai colleghi di Fiuminata e Camerino. L’uomo, che risulta residente a Pesaro ma con domicilio nella città della carta, è accusato di favoreggiamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - L?alloggio trasformato in casa squillo: incontri a luci rosse organizzati online. Denunciato anche un residente a Pesaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pozzuoli, sequestrata casa a "luci rosse": ad attirare i clienti gli annunci sul webGli agenti hanno sequestrato una casa a Pozzuoli dopo aver scoperto annunci online che pubblicizzavano servizi di prostitute cinesi.

Giro di prostitute a domicilio nel paese di mille abitanti. I residenti lo scoprono: denunciato un 38enne che gestiva gli appuntamenti a luci rosseA Pioraco è stato arrestato un uomo di 38 anni responsabile di aver gestito un giro di prostituzione a domicilio.