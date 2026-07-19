A Pioraco è stato arrestato un uomo di 38 anni responsabile di aver gestito un giro di prostituzione a domicilio. La polizia ha scoperto annunci online riguardanti una casa d’appuntamenti e ha fermato l'uomo. L’indagine ha portato al suo arresto e al sequestro di materiale correlato. La notizia è stata comunicata alle autorità competenti, che hanno avviato le procedure legali previste. Nessun’altra persona coinvolta è stata ancora identificata o denunciata.

Pioraco (Macerata), 19 luglio 2026 – Annunci online per una casa d’appuntamenti. È stato scoperto e fermato a Pioraco un giro di prostituzione a domicilio. Una storia come molte altre, di solito però in contesti più grandi: in un paese di appena mille abitanti l’effetto che fa è dirompente. I carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi di Fiuminata e Camerino, hanno denunciato alla procura un cittadino romeno di 38 anni, residente nel Pesarese ma che abita nel paesino, per il reato di favoreggiamento della prostituzione. L’attività è nata a seguito dei quotidiani servizi di pattugliamento del territorio svolti dai militari che, in diverse occasioni, hanno notato uno strano e intenso via vai nei pressi dell’abitazione del 38enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro di prostitute a domicilio nel paese di mille abitanti. I residenti lo scoprono: denunciato un 38enne che gestiva gli appuntamenti a luci rosse

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