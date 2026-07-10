Pozzuoli sequestrata casa a luci rosse | ad attirare i clienti gli annunci sul web

Da napoli.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agenti hanno sequestrato una casa a Pozzuoli dopo aver scoperto annunci online che pubblicizzavano servizi di prostitute cinesi. Le inserzioni, con foto e descrizioni delle donne, erano visibili su siti di incontri. Le indagini sono scaturite anche dalle segnalazioni di alcuni residenti della zona, che avevano segnalato il via vai sospetto nella proprietà. La casa è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso ulteriori accertamenti.

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Sono stati gli annunci postati sul web e poi le lamentele di alcuni residenti a guidare i carabinieri di Pozzuoli in una casa di prostituzione. Tra le pagine di alcune bacheche d’incontri c'erano foto e descrizioni di giovani donne cinesi, disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro.Online anche numeri di telefono e indicazioni per raggiungere la struttura, ricavata in un appartamento a ridosso della costa puteolana.  I carabinieri, attraverso appostamenti anche notturni, sono riusciti a documentare un cospicuo traffico di clienti.All’interno dell’abitazione vi erano un sistema di videosorveglianza, due cellulari utilizzati verosimilmente per predisporre gli incontri, denaro in contante e scorte di contraccettivi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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