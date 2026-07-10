Pozzuoli sequestrata casa a luci rosse | ad attirare i clienti gli annunci sul web

Notizia in breve

Gli agenti hanno sequestrato una casa a Pozzuoli dopo aver scoperto annunci online che pubblicizzavano servizi di prostitute cinesi. Le inserzioni, con foto e descrizioni delle donne, erano visibili su siti di incontri. Le indagini sono scaturite anche dalle segnalazioni di alcuni residenti della zona, che avevano segnalato il via vai sospetto nella proprietà. La casa è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso ulteriori accertamenti.