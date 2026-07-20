L’agitazione psicomotoria richiede sempre l’intervento di un team medico-infermieristico qualificato. Secondo un esperto del 118, si tratta di un quadro ad alta pericolosità che potrebbe richiedere una revisione dei protocolli di intervento. La gestione di questi pazienti deve essere effettuata in modo sicuro e clinicamente appropriato, affidandosi a personale specializzato per garantire la sicurezza e l’efficacia delle procedure.

“Per garantire una gestione sicura e clinicamente adeguata di un paziente in stato di agitazione psicomotoria è fondamentale l’intervento di un equipaggio medico-infermieristico qualificato”. È il punto da cui parte il presidente della Società italiana Sistema 118 (Sis 118), Mario Balzanelli, intervenendo sul caso della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Mentre la Procura è al lavoro per accertare le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto, lo specialista richiama l’attenzione sulla gestione sanitaria di situazioni considerate ad alto rischio. Secondo Balzanelli, intervistato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’agitazione psicomotoria richiede sempre un team medico”, Balzanelli (118): “Quadro ad alta pericolosità, rivedere i protocolli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, morto ammanettato: “Le complicanze dell’agitazione psicomotoria” per Sis 118A Bologna un uomo di 42 anni è morto mentre era ammanettato durante un intervento della polizia.

Sono 700 i soggetti psichiatrici che le procure definiscono ad alta pericolosità socialeSecondo le procure, sono circa 700 le persone considerate ad alta pericolosità sociale in ambito psichiatrico.