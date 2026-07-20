Bologna morto ammanettato | Le complicanze dell’agitazione psicomotoria per Sis 118

Da lapresse.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna un uomo di 42 anni è morto mentre era ammanettato durante un intervento della polizia. La causa ufficiale è stata attribuita alle complicanze dell’agitazione psicomotoria. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dopo la segnalazione di cittadini riguardo a una persona in stato di agitazione. La vittima è deceduta durante le procedure di contenimento. La versione ufficiale indica che le complicanze legate all’agitazione hanno contribuito al decesso.

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Suscita sconcerto la morte a Bologna di un uomo di 42 anni nel corso di un intervento della polizia. A causare l’intervento delle forze dell’ordine, la segnalazione da parte dei cittadini di una persona in stato di agitazione psicomotoria. “Per garantire una gestione sicura e clinicamente adeguata del paziente in stato di agitazione psicomotoria è fondamentale l’intervento di un equipaggio medico-infermieristico qualificat o, e questo proprio al fine di prevenire complicanze potenzialmente letali come crisi ipertensive severe o aritmie maligne, che possono portare a un arresto cardiaco improvviso”. Lo sottolinea a LaSalute di LaPresse il presidente della Sis 118 Mario Balzanelli, intervenendo sul decesso a Bologna dell’uomo mentre era ammanettato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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