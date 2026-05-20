Secondo le procure, sono circa 700 le persone considerate ad alta pericolosità sociale in ambito psichiatrico. Questi soggetti, spesso con disturbi mentali, si trovano in libertà e sono potenzialmente in grado di compiere azioni violente. La presenza di individui con fragilità psichiche che scelgono di agire senza preavviso rappresenta una realtà preoccupante per le autorità. Quanti di questi soggetti si muovono nelle strade senza controlli adeguati resta un dato difficile da quantificare.

Quanti Salim el Koudri girano per le strade, quanti soggetti mentalmente fragili, che scelgono all'improvviso di colpire, sono liberi di agire? Tanti, purtroppo. Sono ben 700 i soggetti psichiatrici (ma salim, attenzione, non era nell'elenco) che le procure definiscono ad alta pericolosità sociale, con reati alle spalle e tutti a piede libero, in assenza di posti nelle Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. A questi si aggiungono 15.000 soggetti, anche italiani naturalmente, in libertà vigilata e affidati ai dipartimenti di salute mentale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sono 700 i soggetti psichiatrici che le procure definiscono ad alta pericolosità sociale

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