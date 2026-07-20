L'Argentina ha subito una sconfitta contro la Spagna, che ha dimostrato un gioco più organizzato e pressante. La vittoria della squadra iberica segna una svolta nelle dinamiche del torneo, evidenziando un approccio più efficace rispetto alle strategie argentinine. La partita ha evidenziato le difficoltà dell’Argentina nel contrastare il ritmo e la disciplina degli avversari, portando a un risultato che potrebbe influenzare le prospettive future della selezione.

La vittoria della Spagna ai danni dell’Argentina è stata probabilmente l’affermazione definitiva di un nuovo corso che ha già preso il via: organizzazione, pressing e tanto, tanto calcio. L’Argentina, che ha provato a contrastare questo modo di giocare affidandosi alla sola aggressività, si è vista ritorcere contro la propria stessa arma. L’analisi su AS. Argentina, l’aggressività non ha pagato. Si legge su As: “A corto di qualità, dopo essersi vista superata dalla Spagna, l’Argentina ha lasciato la scena che solitamente appartiene a Messi agli Otamendi, Paredes ed Enzo Fernández. Il modo di comportarsi durante la partit a, con una spinta... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’aggressività dell’Argentina le si è ritorta contro: il loro futuro si presenta grigio

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