Nella notte tra sabato e domenica, una banda di ladri di rame è tornata a colpire nel quartiere di Santa Maria. Gli abitanti, ormai esasperati, hanno chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti subito dopo la segnalazione, ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Si tratta di un gruppo organizzato, secondo quanto riferito dai residenti. Nessun dettaglio sulle modalità del furto o sui danni causati.

Empoli, 20 luglio 20 26 – Nella notte tra sabato e domenica ancora ladri di rame in azione nel quartiere di Santa Maria. Abitanti esasperati. Dopo la chiamata, sono immediatamente intervenuti i carabinieri. I malviventi sono riusciti a fuggire. Questa la sintesi di un’ altra notte di paura a Santa Maria, che segue a stretto giro di posta i raid sulla collina di Monterappoli (già datati) e di Carraia (questi invece molto recenti). Analizzando i casi di Carraia e di Santa Maria, - come del resto hanno fatto gli abitanti - si può dire che si è dinanzi ad una banda organizzata e non ad iniziative personali. Quindi c’è dietro un sistema di riciclaggio e vendita sottobanco della refurtiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri di rame scatenati, sorpresi di nuovo in azione. “È una banda organizzata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ladri di rame scatenati: quartiere nel mirino delle bande. “Colpiscono di notte”Nelle ultime settimane, i ladri di rame hanno colpito diversi quartieri di Empoli, tra cui Monterappoli, Carraia e Santa Maria.

Ladri di rame e vandali scatenati al cimitero di Moglia: distrutte tombe e cappelle di famigliaAl cimitero di Moglia, in provincia di Mantova, sono state distrutte tombe e cappelle di famiglia durante un raid vandalico.

Temi più discussi: Ladri di rame scatenati: quartiere nel mirino delle bande. Colpiscono di notte; Ladri di rame scatenati: colpo al cuore dell'energia pulita; Ladri di rame scatenati, sorpresi di nuovo in azione. È una banda organizzata; Ladri ai cimiteri, e parte l’indignazione.

Ladri di rame scatenati: colpo al cuore dell'energia pulita ift.tt/vx2Hs9K x.com

Ladri di rame scatenati, sorpresi di nuovo in azione. È una banda organizzataDi nuovo nel mirino le abitazioni di Santa Maria. Un giovane rientrando a casa ha notato delle persone che stavano smontando docce e grondaie e ha chiamato subito le forze dell’ordine ... lanazione.it

Ladri di rame scatenati: quartiere nel mirino delle bande. Colpiscono di notteNuovi episodi dopo i furti segnalati a Monterappoli e Carraia. Una residente: Temiamo anche che possano entrare nelle case ... msn.com