Nelle ultime settimane, i ladri di rame hanno colpito diversi quartieri di Empoli, tra cui Monterappoli, Carraia e Santa Maria. I furti avvengono principalmente di notte e sono stati segnalati danni a infrastrutture e proprietà private. Le bande si spostano tra le zone, continuando a compiere azioni illecite senza pause. La presenza di questi furti ha generato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato la frequenza e la continuità degli attacchi.

Empoli, 18 luglio 2026 – Fu dapprima a Monterappoli, poi in tempi molto recenti a Carraia, adesso a Santa Maria: i ladri di rame non conoscono ferie e si spostano da un quartiere all’altro di Empoli facendo danni e mettendo in subbuglio gli abitanti. Il loro obiettivo sono docce e grondaie di questo metallo, che evidentemente reputano molto preziose. Dalle palazzine di Santa Maria ne sono sparite almeno sei. Al momento sappiamo che una signora che vive nel quartiere ha presentato denuncia ai carabinieri dopo che si è accorta che la sua grondaia era stata letteralmente smontata e portata via. I furti di rame erano assai ‘comuni’ anni fa, pure talora ai danni della ferrovia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri di rame scatenati: quartiere nel mirino delle bande. “Colpiscono di notte”

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