Ladispoli telefoni e internet tornano a funzionare | rete ripristinata fino all’80%

A Ladispoli, la rete telefonica e internet sono state ripristinate fino all’80% dopo un blackout che ha interessato la zona nelle ultime ore. La connessione sta tornando lentamente alla normalità, con i servizi di telefonia mobile e internet che sono stati ripresi in gran parte del territorio comunale. Nessuna informazione ufficiale sulle cause del guasto o sui tempi di completa riattivazione.

Ladispoli, 20 luglio 2026 – La connessione sta gradualmente tornando alla normalità a Ladispoli, dopo il blackout che ha interessato nelle ultime ore la telefonia mobile e i servizi internet sul territorio comunale. Secondo le ultime informazioni ufficiali diffuse dal Comune, la rete sarebbe stata ripristinata tra il 70 e l’80%. Le squadre tecniche sono ancora al lavoro per completare l’intervento e ristabilire pienamente tutti i collegamenti nel più breve tempo possibile. Cosa ha provocato il blackout. All’origine del disservizio ci sarebbe un guasto alla dorsale di rete, conosciuta anche come backbone: l’infrastruttura principale attraverso la quale transitano le comunicazioni e i dati delle reti telefoniche e internet. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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