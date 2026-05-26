in iran sta riprendendo a funzionare internet

In Iran, la connessione Internet sta riprendendo a funzionare dopo essere stata sospesa dal regime alla fine di febbraio. La riattivazione si sta verificando lentamente e potrebbe richiedere ancora alcune settimane per essere completata. Le autorità avevano bloccato l'accesso a Internet in diverse aree del paese, limitando la comunicazione e l'accesso alle informazioni. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sui tempi previsti per il ripristino completo del servizio.

Era bloccato dal regime da fine febbraio: ma potrebbero volerci settimane perché la connessione torni stabile in tutto il paese In Iran sta venendo parzialmente ripristinata la connessione Internet, che era bloccata dal regime dallo scorso 28 febbraio, quand’era iniziata la guerra in Medio Oriente. Il ripristino è stato annunciato dal vicepresidente iraniano, Mohammad Reza Aref, ma risulta anche alle principali piattaforme di monitoraggio, come NetBlocks, che però chiariscono che al momento è parziale e non è esteso a tutto l’Iran. Se la connessione si stabilizzasse nelle prossime ore, potrebbero comunque volerci settimane prima che torni attiva anche nelle regioni più remote. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Iran, dilaga la protesta. Il regime taglia internet

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