Le intense piogge degli ultimi giorni hanno causato l’interruzione delle linee telefoniche e di internet in alcune frazioni dell’alto Triverese. A Valdilana, diverse aree risultano isolate a causa del mancato funzionamento dei servizi di comunicazione. Le cattive condizioni meteorologiche hanno anche provocato problemi alla stabilità delle infrastrutture locali, rendendo difficile l’accesso alle comunicazioni e ai mezzi di soccorso. La situazione riguarda principalmente le frazioni più alte della zona.

? Domande chiave Quali frazioni dell'alto Triverese sono rimaste senza segnale?. Come hanno influito le piogge sulla stabilità delle infrastrutture locali?. Perché il guasto colpisce solo alcune zone specifiche a macchia di leopardo?. Quando interverranno i tecnici per ripristinare la connessione a Ponzone?.? In Breve Disagi tecnici registrati tra Ponzone e Valle di Mosso dopo il temporale.. Interruzioni intermittenti colpiscono diverse frazioni dell'alto Triverese.. Blocco comunicazioni ostacola attività locali e contatti tra famiglie nei borghi.. Telecom riceve numerose segnalazioni per assenza di segnale nelle zone isolate.. Il segnale telefonico e la connessione internet sono saltati in diverse frazioni della Valdilana dopo il forte temporale che ha colpito la zona nella scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valdilana isolata: il maltempo blocca telefoni e internet

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Black-out di telefoni e Internet: "Siamo isolati da dieci giorni"

Capraia isolata: vento 35 nodi blocca il traghettoIl 14 marzo 2026, l’isola di Capraia ha vissuto un isolamento totale a causa della sospensione dei collegamenti marittimi con Livorno.

Maltempo: recuperata la targa dell’auto dispersa nel Trigno. Nel Foggiano cede un tratto della provinciale 130, comune isolatoRoma, 3 aprile 2026 – È ancora emergenza nel Centro-Sud investito da una violenta ondata di maltempo. Situazione difficile soprattutto in Molise, Abruzzo e Puglia. Questa mattina sono riprese le ... quotidiano.net

Il maltempo sferza il Centro-Sud: la giornata Regione per RegioneIl maltempo non dà tregua sulle regioni del centro-sud: paesi isolati, fiumi straripati e slavine. Il Molise il più colpito dove è crollato un ponte sul fiume Trigno sulla statale Adriatica, nel ... ansa.it