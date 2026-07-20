Un incendio ha distrutto una casa a Milano, provocando la morte di un uomo e di una donna, marito e moglie, titolari di una storica macelleria. L’uomo, uscito per una commissione, è tornato trovando la casa avvolta dalle fiamme e dal fumo nero che si alzava nel cielo. Le fiamme si sono sviluppate sul terrazzo e hanno trasformato l’edificio in un inferno, rendendo impossibile il salvataggio dei due.

Milano – “Ero uscito per una commissione. Sono tornato e ho trovato l’inferno. Ho capito subito che la situazione era gravissima”. Con le fiamme sul terrazzo e una nuvola di fumo nero nel cielo, sempre più imponente. I residenti riversati in strada. E il cuore di tutti che batteva forte, mentre i vigili del fuoco erano al lavoro per domare il rogo. Succedeva sabato sera. Non c’è stato niente da fare per Gianfranco Antonioli, di 89 anni, e Luigia detta Gina Fedeli, di 84, marito e moglie, morti intrappolati in casa tra le fiamme nel loro appartamento al sesto piano, l’ultimo, nel condominio di via Placido Riccardi 23 in zona Cimiano. Per il quartiere erano un’istituzione: insieme portavano avanti la storica macelleria di famiglia, aperta nel 1957 da Luigi Fedeli, il padre di Luigia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lacrime per Gianfranco Antonioli e Gina Fedeli, marito e moglie della storica macelleria morti intrappolati nella casa diventata un inferno di fuoco

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