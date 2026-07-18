Al fuoco chiamate i pompieri | Gianfranco e Luisa 89 e 84 anni morti intrappolati in casa Così le fiamme non hanno lasciato scampo
Alle 19.30 di ieri, residenti di via Placido Riccardi hanno udito una richiesta di aiuto provenire da una donna, che ha chiamato i pompieri. Poco dopo, le fiamme hanno invaso un’abitazione, intrappolando due anziani di 84 e 89 anni, che sono morti nel rogo. Le fiamme hanno provocato danni tali da rendere impossibile il salvataggio degli occupanti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma non sono riusciti a evitare le vittime.
Milano, 18 luglio 2026 – “Al fuoco, al fuoco. Chiamate i pompieri”. Mancano pochi minuti alle 19.30 di ieri quando alcuni residenti di via Placido Riccardi sentono la richiesta di aiuto da parte di una donna. Quasi certamente, quella è la voce dell’inquilina del quinto piano, la ottantaquattrenne milanese Luisa Fedeli: in quel momento le fiamme stanno già assediando la parte alta del palazzo al civico 23 della stradina in zona Cimiano, dopo essere partite con ogni probabilità proprio dall’appartamento dell’anziana, che aveva difficoltà a deambulare da sola. https:www.ilgiorno.itvideoincendio-in-un-appartamento-di-via-riccardi-morti-due-coniugi-gp5awk2v Temperature elevatissime . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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