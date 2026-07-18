Al fuoco chiamate i pompieri | Gianfranco e Luisa 89 e 84 anni morti intrappolati in casa Così le fiamme non hanno lasciato scampo

Notizia in breve

Alle 19.30 di ieri, residenti di via Placido Riccardi hanno udito una richiesta di aiuto provenire da una donna, che ha chiamato i pompieri. Poco dopo, le fiamme hanno invaso un’abitazione, intrappolando due anziani di 84 e 89 anni, che sono morti nel rogo. Le fiamme hanno provocato danni tali da rendere impossibile il salvataggio degli occupanti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma non sono riusciti a evitare le vittime.