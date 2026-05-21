Copertino inferno di fuoco nella notte | fiamme al Risparmio Casa l’atto è doloso

Nella notte a Copertino, un incendio si è sviluppato all’interno del negozio “Risparmio Casa” intorno all’una. Le fiamme hanno causato danni all’edificio e sono state alimentate da materiali presenti nel locale. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le autorità hanno dichiarato che l’incendio è stato causato da un atto doloso. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui