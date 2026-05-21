Copertino inferno di fuoco nella notte | fiamme al Risparmio Casa l’atto è doloso

Da lecceprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Copertino, un incendio si è sviluppato all’interno del negozio “Risparmio Casa” intorno all’una. Le fiamme hanno causato danni all’edificio e sono state alimentate da materiali presenti nel locale. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le autorità hanno dichiarato che l’incendio è stato causato da un atto doloso. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Notte di fuoco e paura a Copertino. Intorno all’una, un violento incendio è divampato all'interno del punto vendita “Risparmio Casa”.Le fiamme e un fumo denso hanno subito avvolto una porzione del negozio. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il disastro totale: i pompieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INFERNO DI FUOCO SULL'AUTOSTRADA A1: CAMION PRENDE IMPROVVISAMENTE FUOCO. IL VIDEO

Video INFERNO DI FUOCO SULL'AUTOSTRADA A1: CAMION PRENDE IMPROVVISAMENTE FUOCO. IL VIDEO

Sullo stesso argomento

Divampano le fiamme dentro “Risparmio Casa”. Vigili del fuoco al lavoro per oreCOPERTINO – Un incendio di origine dolosa ha interessato una parte di “Risparmio Casa”, in via Bengasi, a Copertino, a breve distanza dall’ospedale.

Auto in fiamme nella notte a Benevento: sospetto incendio dolosoNotte di paura in città, dove un’auto è stata gravemente danneggiata da un incendio divampato in via Lungo Sabato Matarazzo.

risparmio casa copertino inferno di fuocoDivampano le fiamme dentro Risparmio Casa. Vigili del fuoco al lavoro per oreLo store, inaugurato il 22 aprile, si trova breve distanza dall’ospedale di Copertino. Ignoti, poco prima dell’una, hanno rotto la vetrata di ingresso e appiccato il rogo con liquido infiammabile. Dan ... lecceprima.it

risparmio casa copertino inferno di fuocoPaura nella notte a Copertino, fiamme nel negozio Risparmio CasaIl rogo è divampato intorno all'una. L'azione tempestiva dei Vigili del Fuoco ha salvato la struttura. Sul posto anche i Carabinieri. leccenews24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web