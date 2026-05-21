Copertino inferno di fuoco nella notte | fiamme al Risparmio Casa l’atto è doloso
Nella notte a Copertino, un incendio si è sviluppato all’interno del negozio “Risparmio Casa” intorno all’una. Le fiamme hanno causato danni all’edificio e sono state alimentate da materiali presenti nel locale. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le autorità hanno dichiarato che l’incendio è stato causato da un atto doloso. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte.
Notte di fuoco e paura a Copertino. Intorno all’una, un violento incendio è divampato all'interno del punto vendita “Risparmio Casa”.Le fiamme e un fumo denso hanno subito avvolto una porzione del negozio. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il disastro totale: i pompieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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