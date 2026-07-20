L’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa da Poste su Tim, avviata il 22 marzo, è ora in mano al mercato. L’operazione, del valore di 13,2 miliardi di euro, si concluderà l’11 settembre. L’obiettivo è riportare la società telefonica tra le partecipate pubbliche. La proposta coinvolge azioni di Tim e si inserisce in un processo di ristrutturazione del capitale della società.

Motore, azione. Sull’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa da Poste su Tim lo scorso 22 marzo, la parola passa al mercato. E questo perché è ufficialmente partita l’operazione da 13,2 miliardi, che si chiuderà l’11 settembre e destinata a riportare la società telefonica tra le partecipate pubbliche. Obiettivo, dare vita alla più grande piattaforma connessa d’Italia, come si legge nel documento di offerta depositato alla Consob (dalla quale è già arrivato il via libera), pubblicato poche ore fa. Nella pratica, portare l’infrastruttura dell’ex Telecom sotto il cappello di Poste darebbe vita a quel campione nazionale delle telecomunicazioni in grado di reggere la concorrenza dei grandi operatori stranieri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Labriola spinge per le nozze Poste-Tim. Ora palla al mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Poste accelera su Tim, Labriola al capolinea: le pillole del giornoPoste Italiane ha aperto il periodo di adesione all’offerta su Tim, che durerà dal 20 luglio all’11 settembre.

Tim vede le nozze con Poste e corre sui ricaviTim sta accelerando verso un'integrazione con Poste, sostenuta da risultati finanziari solidi e da una risposta positiva del mercato.

Si parla di: Poste, da lunedì l’opas su Tim. Dopo Bankitalia l’ok dalla Consob.

Labriola spinge per le nozze Poste-Tim. Ora palla al mercatoMotore, azione. Sull’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa da Poste su Tim lo scorso 22 marzo, la parola passa al mercato. E questo perché è ufficialmente partita l’operazione da 13,2 ... formiche.net

Poste-Tim, partita l’offerta, ecco i dettagli. Labriola: Non è solo un’opas, ma un progetto industriale di lungo periodoL'opas da oltre 13 miliardi durerà 40 giorni e si concluderà l'11 settembre. Obiettivo delisting. Il ceo di Tim scrive ai dipendenti e sottolinea la bontà dell'operazione ... msn.com