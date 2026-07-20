Labriola spinge per le nozze Poste-Tim Ora palla al mercato

Da formiche.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa da Poste su Tim, avviata il 22 marzo, è ora in mano al mercato. L’operazione, del valore di 13,2 miliardi di euro, si concluderà l’11 settembre. L’obiettivo è riportare la società telefonica tra le partecipate pubbliche. La proposta coinvolge azioni di Tim e si inserisce in un processo di ristrutturazione del capitale della società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Motore, azione. Sull’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa da Poste su Tim lo scorso 22 marzo, la parola passa al mercato. E questo perché è ufficialmente partita l’operazione da 13,2 miliardi, che si chiuderà l’11 settembre e destinata a riportare la società telefonica tra le partecipate pubbliche. Obiettivo, dare vita alla più grande piattaforma connessa d’Italia, come si legge nel documento di offerta depositato alla Consob (dalla quale è già arrivato il via libera), pubblicato poche ore fa. Nella pratica, portare l’infrastruttura dell’ex Telecom sotto il cappello di Poste darebbe vita a quel campione nazionale delle telecomunicazioni in grado di reggere la concorrenza dei grandi operatori stranieri. 🔗 Leggi su Formiche.net

labriola spinge per le nozze poste tim ora palla al mercato
© Formiche.net - Labriola spinge per le nozze Poste-Tim. Ora palla al mercato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Poste accelera su Tim, Labriola al capolinea: le pillole del giornoPoste Italiane ha aperto il periodo di adesione all’offerta su Tim, che durerà dal 20 luglio all’11 settembre.

Tim vede le nozze con Poste e corre sui ricaviTim sta accelerando verso un'integrazione con Poste, sostenuta da risultati finanziari solidi e da una risposta positiva del mercato.

Si parla di: Poste, da lunedì l’opas su Tim. Dopo Bankitalia l’ok dalla Consob.

poste tim labriola spinge per leLabriola spinge per le nozze Poste-Tim. Ora palla al mercatoMotore, azione. Sull’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa da Poste su Tim lo scorso 22 marzo, la parola passa al mercato. E questo perché è ufficialmente partita l’operazione da 13,2 ... formiche.net

poste tim labriola spinge per lePoste-Tim, partita l’offerta, ecco i dettagli. Labriola: Non è solo un’opas, ma un progetto industriale di lungo periodoL'opas da oltre 13 miliardi durerà 40 giorni e si concluderà l'11 settembre. Obiettivo delisting. Il ceo di Tim scrive ai dipendenti e sottolinea la bontà dell'operazione ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web