Tim vede le nozze con Poste e corre sui ricavi

Tim sta accelerando verso un'integrazione con Poste, sostenuta da risultati finanziari solidi e da una risposta positiva del mercato. Dopo la presentazione dell’offerta di acquisto e scambio da parte di Poste, il valore delle azioni dell’azienda ha registrato un aumento del 7,9% nell’ultimo mese. La società ha anche evidenziato conti in buona salute, facilitando il percorso di collaborazione con l’ente postale.

Tim corre veloce verso l’integrazione con Poste, anche grazie a conti in ottima tenuta e una risposta del mercato all’indomani del lancio dell’Offerta di acquisto e scambio da parte di Poste decisamente positiva (+7,9% la crescita del titolo nell’ultimo mese). Operazione, giova ricordarlo, che darà anima e corpo al campione nazionale delle telecomunicazioni, con il ritorno in forze dello Stato in uno dei settori strategici dell’economia nonché primo vagito di quel consolidamento delle tlc a lungo invocato dagli operatori stessi. Partendo proprio dai conti, Tim (confermata pochi giorni fa nell’Dow Jones Best in Class Europe di S&P Global, fra...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tim vede le nozze con Poste e corre sui ricavi Notizie correlate Tim accelera su Poste: CDA per gli advisor e scontro sui premiIl consiglio di amministrazione di Tim si riunirà lunedì 13 aprile per individuare i consulenti tecnici che analizzeranno l’offerta di acquisizione e... L’arrivo di Poste e i manager di Tim con le ore contate: Labriola game overL’Opas lanciata da Poste su Tim, che sancisce la fine della madre di tutte le privatizzazioni, ha colto di sorpresa un po’ tutti.