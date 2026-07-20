La vittoria più meritata | 20 tiri a 2 per la Spagna E i due dell' Argentina sono nei minuti finali

La Spagna ha concluso 20 volte verso la porta, contro sole 2 dell'Argentina, che sono arrivati nei minuti finali. La differenza di tiri è stata evidente durante la partita. La squadra spagnola ha dominato il possesso e le occasioni da gol, mentre l'Argentina ha cercato di reagire solo negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha portato a casa uno dei risultati più schiaccianti nelle finali mondiali.

Venti tiri contro due, e tanto basterebbe. La Spagna ha concluso verso la porta dieci volte tanto rispetto all'Argentina e il dato fotografa una delle vittorie più meritate di sempre nelle finali mondiali. Certo, l'Argentina avrebbe potuto alzare ancora la coppa portando la partita ai rigori (oppure con un episodio) ma lo sviluppo della partita è stato chiaro. Una squadra ha dominato il gioco, l'altra si è difesa. I due tiri dell'Argentina sono arrivati entrambi nel secondo tempo supplementare, con la squadra in svantaggio, tutta in avanti per provare a recuperare. Il primo è stato un tiro al volo di Messi finito sulla faccia di Mikel Merino: il dolore più piacevole della sua vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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I 120 minuti più recuperi (altri 18) dell’Argentina: 0 tiri in porta 1 tiri fuori dalla porta 1 tiri respinti 0.20 xG Peggio solo l’halftime show, vittoria stra-meritata della Spagna. x.com

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