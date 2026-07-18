La folle scommessa di Drake sulla vittoria dell'Argentina ai Mondiali | la Spagna spera nella maledizione

Drake punta milioni sulla vittoria dell'Argentina ai Mondiali e così i tifosi della Spagna sperano: si aggrappano alla "maledizione" del rapper sulle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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