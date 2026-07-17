Pronostici Spagna-Argentina | marcatore e tiri in porta

Da ilveggente.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel New Jersey si tiene la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. La partita vedrà i campioni d’Europa affrontare i detentori del titolo sudamericano. Sono attesi molti tiri in porta e marcatori da entrambe le squadre. La sfida è in programma per questa sera, con le squadre pronte a scendere in campo per conquistare il titolo mondiale.

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Pronostici Spagna-Argentina, nel New Jersey è tutto pronto per la finale del Mondiale 2026. Si sfidano i campioni d’Europa contro quelli del Sudamerica e del mondo.  Il prato del MetLife Stadium di East Rutherford è pronto a fare da palcoscenico a Spagna-Argentina, l’atto finale del Mondiale 2026 che incarna alla perfezione l’essenza originaria della competizione: il confronto tra filosofie antitetiche, la battaglia definitiva tra il controllo assoluto e la frenesia più sfrenata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Spagna campione d’Europa è arrivata fin qui quasi a fari spenti, dopo lo shock dello 0-0 all’esordio contro Capo Verde. Gli uomini di... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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