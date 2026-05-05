Le scuse del ministro Giuli sul mancato finanziamento al docufilm su Regeni | Mai più

Il ministro ha commentato la situazione dei finanziamenti pubblici destinati ai film, dichiarando che alcuni progetti hanno ricevuto fondi in modo ingiustificato, sia attraverso procedure automatiche sia con scelte mirate. Ha aggiunto che si tratta di episodi che non devono ripetersi, senza fornire dettagli specifici sui film o sui criteri adottati. Le sue parole sono arrivate in risposta alle critiche sul mancato sostegno a un documentario dedicato a un caso di cronaca.

"Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm 'Tutto il male del mondo' dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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